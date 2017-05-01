Яркий пример бессмысленного упрямства 31 1.05.2017, 9:53

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Лукашенко совершил фатальную ошибку.

Сейчас, уже по прошествии некоторого времени, можно с уверенностью сделать вывод – приняв скандальный декрета №3, Александр Лукашенко совершил ошибку, которая могла привести к серьезным последствиям и даже стать фатальной, пишет «Салідарнасць».

Если оглянуться и еще раз оценить события, происходившие в стране в феврале-марте, можно найти сразу несколько моментов, которые выглядят переломными.

Впервые белорусы действительно массово вышли на уличные протесты против власти. Впервые среди людей, недовольных властью, оказалось подавляющее большинство людей среднего и пожилого возраста – то есть, традиционного электората Лукашенко. И, наконец, впервые протесты охватили регион, который правитель считает своей малой родиной – Оршанщину.

Успокоить ситуацию власти удалось лишь нервными и брутальными действиями силовиков, которые не успокоили народ, а скорее показали, что ситуация действительно вышла из-под контроля.

Казалось бы, на фоне всего этого любой политик, способный проявить гибкость, попытался бы переосмыслить свои решения. Однако что белорусы услышали в ходе недавнего послания Александра Лукашенко «народу и парламенту»?

Очередное оскорбление 350 тысяч граждан своей страны (а на самом деле, гораздо большего числа) с пассажем «на них клеймо нельзя поставить». Угрозу заставить «тунеядцев» работать, несмотря ни на что (о качестве предлагаемых рабочих мест руководитель страны ничего не сказал). И, наконец, предложение вернуться к советскому опыту, когда безработных не просто штрафовали, а отправляли в тюрьму и на принудительные работы.

– Нужна новая концепция, как заставить каждого работать, – прямым текстом сказал Лукашенко. – И мы имеем этот опыт, опыт советский времен. Да, может быть это не те методы, а может быть и те. Цель этого декрета одна – каждый должен работать и эти 350 тысяч, которые должны работать, они должны работать. Вот и вся философия.

Такое упрямство правителя, особенно на фоне ухудшающейся экономической ситуации, выглядит по меньшей мере странным. Ведь следующий раунд противостояния власти с самой бедной и обозленной частью общества может закончиться не так безобидно.