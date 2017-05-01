Fitch: Разрешение спора с Россией не устраняет проблем Беларуси с финансированием 5 1.05.2017, 10:14

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Аналитики агентства уверены, что белорусская экономика останется в рецессии в 2017 году.

Возобновление кредитования от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и урегулирование энергетического спора с Россией уменьшает, но не полностью устраняет неопределенность относительно способности Беларуси успешно реализовать план финансирования на 2017 год. Такого мнения придерживаются аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает tut.by.

План властей Беларуси по финансированию предполагает увеличение недолговых доходов в иностранной валюте до 1,8 млрд долларов в 2017 году по сравнению с 1,2 млрд долларов в прошлом году и выплаты ЕФСР в размере 1 млрд долларов.

В то же время сокращение риска внешней ликвидности в преддверии наступления сроков выплат по евробондам в январе 2018 года на сумму 800 млн долларов также будет зависеть от привлечения дополнительных источников иностранной валюты и, как следствие, от других составляющих плана финансирования, считают эксперты.

В частности, возврата к эмиссиям на международных рынках капитала, которые, по прогнозам государства, обеспечат 800 млн долларов, и способности государства привлекать заимствования в иностранной валюте на внутреннем рынке.

Правительство Беларуси указало, что может обратиться за помощью в МВФ, но прогнозы агентства Fitch не учитывают данный момент, поскольку «сроки какого-либо соглашения являются в высокой степени неопределенными».

Уязвимость Беларуси в плане внешнего финансирования, обусловленная низкими золотовалютными резервами и высоким чистым внешним долгом, является долгосрочным недостатком для кредитоспособности и отражается в низком суверенном рейтинге Беларуси, который агентство подтвердило в феврале на уровне «B-»/прогноз «Стабильный».

Аналитики агентства по-прежнему ожидают, что белорусская экономика останется в рецессии в 2017 году.

В 2017 году платежи Беларуси по внешнему и внутреннему государственному долгу составляют около 3,5 млрд долларов, в том числе на платежи по внешнему долгу планируется направить 1,8 млрд долларов, по внутреннему — 1,7 млрд долларов.

На минувшей неделе Беларусь после почти полугодичной паузы получила третий транш кредита в размере 300 млн долларов из средств ЕФСР. Из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси в течение 2016−2017 годов, на сегодня с учетом предыдущих траншей стране предоставлено 1,1 млрд долларов.