Мариуполь вышел на митинг против «русского мира»
- 1.05.2017, 10:40
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Митинг «Мариуполь - это Украина» состоялся в центре города, на Театральной площади.
Об этом сообщает местное издание 0629.
По данным издания, сотни жителей города пришли на митинг в вышиванках или с патриотической символикой, чтобы открыто заявить, что они против манипуляций, которые проводит «Оппозиционный блок» в Мариуполе.
Митинг начался с исполнения гимна Украины. Участники отмечали, что никто не мешает им говорить на русском языке: ни дома, ни на улице, ни на работе.