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1 мaя 1576 года королем Речи Посполитой был избран Стефан Баторий

  • 1.05.2017, 10:48
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При новом монархе неофициальной столицей РП стал Гродно.

Грамотой от 29 июля 1579 объявил, что Королевство Польское и Великое княжество Литовское являются равноправными государствами в составе федеративного государства, также обязался сохранять самостоятельность ВКЛ, расширять его границы, не назначать литовскими военачальниками поляков, общие сеймы созвать по очереди, то в Великом княжестве, то в Короне

Привилегией от 1 апреля 1579 преобразовал Виленский иезуитский коллегиум в академию. Также выдал разрешения на основание иезуитского коллегиума в Полоцке (1581), Риге (1580) и Дорпаце (1584). Ему принадлежит инициатива открытия иезуитского коллегиума в Гродно.

Стремился к мирному развязывания идеологических конфликтов.

Свою резиденцию Стефан Баторий держал в Гродно, в Старом замке. Здесь он принимал посольства московское (1581), английское (1584), провел совет сенаторов для рассмотрения притязаний Швеции (1582). Горожанам придал определенные льготы, выдал привилегию для соборной Пречистинского церкви. При нем в Гродно проходил каждый третий сейм.

Как король Польши пошел на значительные уступки шляхте, поддерживать иезуитов. Вместо королевского суда как высшей судебной инстанции утвердил шляхетские выборные трибуналы.


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