Внятный посыл Дональда Трампа всем диктаторам планеты 1 Саша Сотник, inforesist.org

1.05.2017, 10:58

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Саша Сотник

Показательная порка Ким Чен Ына станет впечатляющим примером для всех упирающихся диктаторов.

То, что сейчас происходит (или вот-вот начнет происходить) вокруг КНДР – внятный посыл Дональда Трампа всем диктаторам планеты: «эпоха закрытых от цивилизации диктатур уходит в прошлое».

На дворе XXI век, и пора избавляться от атавизмов века ХХ. Все эти людоедские красно-коричневые режимы с исходящей от них вонью чучхе или запахом «учений Ленина соратника его – Дзержинского» должны быть зарыты в землю и посыпаны хлоркой, как источники чумы.

Эта обветшавшая от времени северокорейская «сталинка» изрядно намозолила глаза, неуклюже громоздясь на задворках цивилизации, будучи обнесенной со всех сторон колючей проволокой под напряжением. Время от времени из-за высокого забора доносились звуки выстрелов, хруст костей и людоедское чавканье. Иногда над частоколом на красном воздушном шаре взмывала раскосая обезьяна с ядерной гранатой в руках и начинала прыгать, пугая окрестных жителей своим воинственным видом: а ну как швырнет?

Но обезьяна – умная. Она знала: пугать можно, швырять – нельзя. А если убедительно напугаешь – свободный мир может прислать немного еды, получив которую можно снова хрустеть костями, постреливать и чавкать.

И тут пришел Трамп. Хуже того: ворвался в политический мир вместе с дочерью Иванкой, имеющей подростковое свойство «гуглить проблемные регионы». В очередной раз «погуглив» Сирию, она пришла в ужас от вида отравленных зарином детей и нажаловалась сердобольному папаше. Тот налился яростью и отправил в гости к грозному Асаду без малого шесть десятков томагавков, которые навели немало шороху в регионе. Навели настолько, что в Кремле принялись колотить царскую посуду. И вот уже резвящийся на МИДовской конюшне Лавров, протирая запотевшие от гнева очки, прервал ржание и издал плач Ярославны на тему осложнений взаимоотношений с США: дескать, настолько тяжело не было даже тягловым советским лошадкам во времена «холодной войны». Разумеется, не было. Ибо с тех пор, как были прочерчены границы между странами НАТО и Варшавского договора, никто этих границ не нарушал.

Первая же хрущевская попытка протянуть лапки с ракетами в сторону Кубы встретила жесточайший отпор в виде Карибского кризиса, закончившегося отползанием коммунистов в огороженный вольер и последовавшей за этим отставкой самого «кукурузника».

После событий конца 80-х – начала 90-х годов, когда вместе с советским монстром подохли его мелкие сателлиты – никто не помышлял ни о каком пересмотре устоявшегося мироздания. До тех пор, пока нефтяное «бабло» не ударило в плешивую голову спецслужбиста. Он долго готовился, присматривался, прищуривался, встречался с Ким Чен Иром, вероятно, беря уроки чучхе, и однажды-таки решился. На всякий случай, выставил впереди себя Медведева в виде картонки – чтобы не подумали на него самого, – и сунулся в Грузию.

Операция прошла на «ура»: «отжали» все, что хотели. Мир утерся, выразил озабоченность, а кремлевский пацан принялся совершенствовать навыки плевков в лицо визави против ветра цивилизации.

«Отжал» Крым – утерлись снова. Ну, почти. А «глубокая обеспокоенность» западной плевательницы разбуянившегося пацана уже не интересовала. Он заигрался до такой степени, что даже секторальные санкции лишь бодрили его воровскую клиентуру. Эта в пуху оборзевшая гопота уже вовсю наслаждалась пиром каннибалов, обильно нажираясь человечиной и походя швыряя в разные стороны то БУКи, то – «Грады» с наклейками из кремлевского «Военторга», и дико хохотала прямо в лицо «Абаме-абизяне», который продолжал без устали блеять о демократических ценностях, бледнея лицом Керри. В итоге «добледнелся» до полнейшего унижения: хакер-пацанва взломала серверы Демпартии США аккурат в преддверии президентских выборов. Лубянские надеялись на то, что оказали услугу Трампу, на которого «были возложены надежды партии и правительства», но получился, мягко говоря, конфуз.

Плевок выдался настолько смачным и внушительным, что у Дяди Сэма оставалось два выхода: либо в нем утонуть, либо – снять с вешалки давно запылившуюся униформу мирового жандарма. Трамп выбрал второе.

Шлепок по заднице Асада – это только начало: увертюра к первому акту «разбора авгиевых конюшен», где роль основных испражнений играет отнюдь не Башар и его северокорейский близнец. Ибо если бы не международный криминал, основу которого составляет кремлевско-лубянская братва, подпитывающая кровавым финасированием весь этот мартышкин прайд, – эти режимы давно бы уже засохли и отвалились естественным образом. Но подпорка в виде «крымской Годзиллы», восставшей из глубин советского небытия, невероятно оживила животный мир.

Поэтому первым актом «усекновения диктатур» станет показательная разборка с северокорейским жировиком, который надо было выдавить давно, просто руки не доходили. Или не решались, боясь забрызгаться застарелым гноем. Но теперь, сказав «а», Дональду придется произносить все буквы политического алфавита. Преподнеся миру жаркое по-корейски, Трамп автоматически возьмет на себя обязательство заглянуть и на «русскую кухню» – благо, что на ней уже пахнет жареным.

Подгорает у всех. Население – в ступоре, чиновники – в тихой панике, силовики – вот-вот лопнут от напряжения.

Показательная порка Ким Чен Ына станет впечатляющим примером для всех упирающихся диктаторов. В коридорах Кремля уже понимают: этот «портрет» отработал свое, и пора делать ставку на кого-то нового. Потому и «пиарят» нового «царя» в лице Навального, который, по большому счету – даже не политик. Он – блистательный пиарщик. Для политика Навальный слишком слаб, а шлейф его скандальных заявлений – от «грызунов» до «бутердбродов» – так и будет тянуться за ним до скончания его политического века, который, к счастью, будет недолгим. Просто потому, что «все уже разрушено до нас». Россия лежит в руинах, государство умерщвлено, а все телодвижения, которое оно производит – это результат искусственных электрических разрядов, направленных в мертвое тело от кремлевских проводов.

С уходом с политической сцены Путина мгновенно заработает «принцип домино»: все начнет рушиться – мгновенно и по всей площади страны.

Исчезнут декорации, растворятся в воздухе скандальные политики, испарятся пропагандистские истерички, попрячутся по норам коррумпированные крысы. На улицы выйдут толпы недовольных и голодных человекообразных, готовых употребить в пищу все, что только можно сцапать и сожрать. В таких условиях даже ангел, спустившийся с небес из Божьей канцелярии, будет не в состоянии удержать ситуацию хоть в каком-то правовом русле. Тем более – такой слабый политик, как Навальный. Империя затрещит по швам и расползется по принципу «удельных княжеств». Федеральная «корона империи» будет валяться на кремлевской набережной, и не найдется ни одного самоубийцы, желающего примерить ее на свою голову. Основные события переместятся из Кремля в десятки региональных «центров», где будет происходить кровавый передел с умерщвлением слабых и неугодных в процессе прочерчивания границ новых «вотчин». Часть нынешних губернаторов внезапно «отойдут в мир иной по причине сердечных приступов», другая – успеет избежать смерти, помахав ручкой с бортов своих «супер-джетов». И Медведев, прикинувшись ковриком-самолетиком, возьмет курс на Тоскану, и Шувалов, окруженный собачками, побежит к трапу, и мадам Захарова, потряхивая космами, помчится в сторону забугорья, гонимая мыслями об утраченном счастье…

И, пока естественный отбор внутри зверинца будет набирать кровавые обороты, по улицам Москвы будет бегать воспалившийся бородач, пристающий к насмерть перепуганным прохожим: «Вы тупо ждали и скверно подготовились! А ведь я предупреждал!..» Ну, или автор этих строк, по привычке ищущий хоть какую-то логику в происходящем: «За кого вы готовы голосовать на предстоящих выборах в Московии? С таким вопросом мы обратились к москвичам…»

Саша Сотник, inforesist.org