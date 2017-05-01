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Леонид Заико: Где деньги, Александр Григорьевич?

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  • 1.05.2017, 11:06
Леонид Заико

За последние семь лет режим бездарно разбазарил $70 миллиардов.

Экономист Леонид Заико — о том, как Беларусь за последние лет семь потеряла порядка $ 70 млрд., и почему для проведения реформ не обязательно нужны деньги, пишет gazetaby.com.

Выступая во время своего послания к парламенту и народу, Лукашенко дал понять, что не готов на либеральные реформы. По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая или США. А Беларусь не готова к таким реформам, потому как у нее нет ни средств, ни возможностей проводить их.

Спорить не буду — средств нет, — заявил в интервью Белгазете руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Но спрошу: где деньги, Александр Григорьевич и Андрей Владимирович? Беларусь за последние лет семь потеряла порядка $ 70 млрд. Но разве для проведения реформ обязательно нужны деньги? Разве нужны деньги для отмены пресловутого декрета «о тунеядцах»? Разве нужны деньги для сокращения госаппарата? Если нет денег для реформ, то нужно включать мозги.


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