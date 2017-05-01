Основатель корпорации Alibaba вступил в должность помощника генсека ООН 2 1.05.2017, 11:25

Джек Ма

Китайский миллиардер Джек Ма заявил, что постарается повторить свой успех в Африке.

Основатель корпорации Alibaba Джек Ма прибыл в штаб-квартиру ООН в Женеве, чтобы начать работу в качестве нового помощника Генерального секретаря организации, сообщает сайт cctv.com.

Он был назначен на должность в сентябре прошлого года. Также Джек Ма будет исполнять обязанности советника по вопросам молодежного предпринимательства и малого бизнеса на конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

На приветственной вечеринке китайский миллиардер заявил, что постарается повторить успех подразделения Alibaba Ant Financial в Африке с целью простимулировать развитие региона. Ant Financial - дочерняя компания, которая специализирует на Интернет-платежах и платежах с использованием кредитных карт.