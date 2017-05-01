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Личные вещи белорусских героев: что скрывает экспозиция Кореличского музея

  • 1.05.2017, 11:16

Краеведческий музей в Кореличах был открыт 29 июня 1974 года.

Этому событию предшествовала долгая работа. Материалы об истории района собирались с 1970 года. Эту работу начала Валентина Климаш, а через год ее преемником стал Иван Шибут. Именно он и стал создателем первой экспозиции краеведческого музея и его первым директором, пишет tut.by.

Иван Алексеевич Шибут родился 1 апреля 1925 года в Кореличах, учился в польской, а потом в русской школе, окончил Гродненское культпросветучилище, а затем Московский институт культуры.

Получив предложение возглавить музей, Шибут с энтузиазмом взялся за работу. Он объездил многие деревни и хутора, встречался с бывшими подпольщиками, ветеранами Великой Отечественной войны, жителями района, от которых получал интересную информацию, фотоснимки, документы и другие материалы.

Кроме этого, он работал в архивах Минска, Гродно, Бреста, Барановичей, где нашел много новых фактов по истории района. В результате этой большой работы в 1973 году началось создание первой музейной экспозиции. Много фотоснимков для музея Иван Алексеевич сделал сам.

Уже с самого своего открытия музей стал очень популярным среди местных жителей. Бывшая сотрудница музея Кристина Буйволова рассказывает, что в первые годы работы желающих попасть в музей было очень много: каждый день в музее проводилось по несколько экскурсий.

Экспозиция начинается с рассказа о памятниках археологии Кореличского района. Среди экспонатов можно увидеть материалы, найденные на двух раскопках: стоянки времен неолита возле деревни Еремичи и городища железного века возле деревни Воронча. В этом же разделе экспозиции можно узнать об истории края в Средние века. В музее есть археологические находки с раскопок в Мире и Мирском замке, клад медных монет XVIII века, рукописные книги XVIII—XIX веков, в которых указаны земледельческие календарные обряды белорусов.

Далее экспозиция рассказывает о быте белорусских крестьян XIX—XX веков. Там можно увидеть, как жили белорусы сто лет назад.

В этой же части музея находятся работы известных художников Кореличчины. Среди них, например, картины Алексея Будейко, Константина Кочана и Павла Ободинского.

С Кореличами связана жизнь многих известных выходцев из Беларуси: Яна Чечота, Игната Домейко, Янки Брыля, а также участников Второй мировой войны.

Музейные работники с удовольствием не только расскажут о жизни этих известных людей, но и покажут их личные вещи. Например, в музее экспонируется кобура, авторучка и кошелек Героя Советского Союза Владимира Царюка. Рядом можно увидеть книги, письма и открытки, которые принадлежали известной писательнице и переводчице Ольге Ипатовой, учебники кандидата филологических наук Владимира Наумовича.

Значительный раздел экспозиции музея посвящен событиям, которые происходили на территории района в годы Второй мировой войны. Посетители могут увидеть документы времен оккупации, фотоснимки погибших жителей района, узнать о трагедии сожженных деревень на Кореличчине.

Отдельная витрина посвящена деятельности Мирского комсомольско-молодежного подполья, которое возглавлял Иван Мацко. Многочисленные фотоснимки и документы рассказывают об участниках Великой Отечественной войны, о деятельности партизанских отрядов и бригад на территории района, об освобождении Кореличчины от захватчиков.

Сегодня в фондах музея хранится более 9 тысяч экспонатов, и этот список постоянно пополняется.

Кроме экскурсий по самому музею, ежегодно его сотрудники организовывают передвижные выставки, с которыми жители Кореличей могут ознакомиться на районных праздниках, в школах, в организациях и других учреждениях. А для школьников музейные работники читают лекции по истории родного края.


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