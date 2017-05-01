На границе скопились очереди из фур 1.05.2017, 11:36

Около 650 грузовиков ожидают выезда в Литву.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По состоянию на 10.00 в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 330 фур и 20 легковых авто, "Бенякони" - 69 грузовиков, в "Котловке" - 170, в "Привалке" - 68 грузовых автомобилей.

Выезда в Латвию в "Григоровщине" ожидают 40 грузовиков, в "Урбанах" в очереди стоит 10 фур. На границе с Польшей и Украиной очередей нет.