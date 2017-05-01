В некоторых районах Беларуси выпал снег 1.05.2017, 11:52

Весна уже два месяца как вступила в свои законные права, но зима не желает отступать.

Утренняя погода в некоторых районах Минской и Витебской области позабавила водителей, успевших сменить зимние шины на летние. В частности, недалеко от столицы, в Логойском районе, отмечался мокрый снег. Минск пока обходится дождем, пишет onliner.by.

— Снег крупными хлопьями начал идти с 7 часов утра, — рассказывает очевидец. — Температура упала до 0,5 градуса. Я ехал по дороге из Плещениц в Минск. До Логойска все заметено, безопасная скорость движения — 60 км/ч. Несмотря на то что до сих пор стоит зимняя резина, машину заносило из стороны в сторону. Перед Логойском снега стало намного меньше, а после и вовсе погода сменилась на дождь.

Дежурный синоптик прокомментировал:

— В утренние часы отмечался мокрый снег на севере страны — в Витебской области, в районе Нарочи и в некоторых районах Минской области. Сильного снегопада не зафиксировано. Конечно, у людей май ассоциируется с весной, цветочками, но стоит отметить, что осадки в это время года — нормальное явление. В переходные периоды устанавливается западный перенос, что приводит к незначительным осадкам. В Минске утром были небольшие осадки, днем не прогнозируются.

Информация для водителей: несмотря на выпавший снег, на дорогах в названных районах не отмечается ни гололедица, ни сильное ухудшение видимости. Но быть осторожными все же стоит.