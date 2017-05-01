Конгресс США согласовал бюджет на остаток года 1.05.2017, 11:48

Размер бюджета составляет более 1 триллиона долларов.

Члены конгресса США достигли предварительного соглашения по федеральному бюджету на $1,1 трлн на оставшуюся часть финансового года, который завершится 30 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощников законодателей США (перевод – РБК).

По информации издания, пакетное соглашение между членами Республиканской и Демократической партий включает в себя дополнительно $1,5 млрд на обеспечение безопасности границы, а также $2 млрд на национальные институты здравоохранения.

Кроме того, в бюджете не предусматривается финансирование строительства пограничной стены, которую обещал построить президент США Дональд Трамп. По данным телеканала Fox News, размер ассигнований составит $1,07 трлн.

Голосование по законопроекту состоится на этой неделе. Ранее, 29 апреля, Трамп подписал распоряжение о временном финансировании правительства США. Оно должно было позволить кабмину существовать в условиях отсутствия в стране федерального бюджета на 2017 финансовый год.

Кроме того, как сообщал Reuters, до 5 мая американскому кабмину предстоит разработать проект федеральных расходов на оборону, так как этот вопрос в правительстве до сих пор не решен.

Договоренности предшествовали несколько недель жарких дебатов, которые, как опасались многие эксперты, могли привести к «шатдауну» - временной приостановке работы органов власти и госучреждений в связи с отсутствием финансирования.

Последний «шатдаун» произошел в 2013 году и длился 17 дней. Работа государственных учреждений была приостановлена, федеральным служащим пришлось уйти в вынужденный отпуск, закрылись национальные парки и т.д.

Теперь и Белый дом, и конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост президента. Однако для принятия бюджета необходимо 60 голосов в сенате, где у республиканцев всего 52 места.