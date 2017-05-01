Мировые цены на нефть снижаются 1.05.2017, 11:59

Цена нефти Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 1 мая 2017 года, опустилась ниже отметки в 52 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, пишет rbc.ua.

Так, по состоянию на 10:59 по белорусскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,83 доллара за баррель. Это на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Снижение цен происходит на после того, как данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США в середине прошлой недели показали, что запасы нефти неожиданно выросли. Кроме того, добыча в США также продолжает расти, что подрывает эффект сокращения добычи другими производителями, о котором договорились члены ОПЕК и другие нефтяные страны еще осенью 2016 года.

До сих пор это соглашение значительно не отразилось на уровне запасов нефти. Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил введенные Обамой ограничения на добычу нефти и газа на шельфе.