Япония впервые задействовала свой самый большой военный корабль 1.05.2017, 12:16

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Вертолетоносец «Идзумо» будет задействован для охраны судна, которое сейчас направляется для дозаправки кораблей ВМС США.

Крупнейший корабль морских сил самообороны Японии будет охранять американские суда снабжения, которые сопровождают авианосец «Карл Винсон» в походе к Корейскому полуострову. Это первая операция Японии после изменения законодательства о роли вооруженных сил страны, сообщает ВВС.

Вертолетоносец «Идзумо» будет задействован для охраны судна, которое сейчас направляется для дозаправки кораблей ВМС США, в том числе авианосца «Карл Винсон», который в субботу достиг берегов Корейского полуострова и начал совместные маневры с южнокорейским флотом.

Операция проходит на фоне резкого обострения ситуации на полуострове. В минувшую субботу КНДР вновь осуществила тестовый запуск баллистической ракеты.

Эсминец-вертолетоносец «Идзумо», сообщает японская пресса, вышел с базы ВМС США Йокосука, к югу от Токио. Он должен встретиться с американским судном и сопроводить его до острова Сикоку.

Использование японского корабля в операции сопровождения станет первым случаем применения японского флота после подписания премьером Синдзо Абэ в 2015 году закона, впервые после Второй мировой позволившего использовать силы самообороны Японии за пределами страны или в интересах союзников. Он вступил в силу в этом году.

До этого конституцией Японии, принятой в 1947 году, прямо запрещалось использовать вооруженные силы в любых целях, кроме самообороны. «Народ Японии навсегда отказывается от войны как от суверенного права нации», — говорится в конституции.

28 апреля в официальном твиттере флота США было опубликовано видео, на котором «Карл Винсон» пересекает Филиппинское море в сопровождении группы японских эсминцев.

Утром в субботу незадолго до прибытия авианосца в регион Корейского полуострова Северная Корея произвела очередной тестовый запуск баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп в твиттере отметил, что это было сделано, несмотря на протесты главного партнера КНДР — Китая.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» — прокомментировал действия КНДР Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Совбезе ООН заявил, что США открыты для переговоров с южнокорейскими властями, если те будут готовы обсуждать «правильную повестку».

В то же время, предупредил Тиллерсон, США готовы прибегнуть и к силе. Он призвал страны - члены Совбеза оказывать дипломатическое давление на КНДР.

В субботу в регион к юго-востоку от Японии прибыл французский десантный корабль для проведения в регионе совместных с кораблями США и Британии маневров. На прошлой неделе Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки, также увеличив свое военное присутствие в регионе.