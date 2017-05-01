Ученые рассказали о продлевающих жизнь правилах питания 1.05.2017, 12:25

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Можно использовать продукты питания для замедления биологических часов.

Итальянские ученые через газету Corriere della Sera уверяют, в процесс старения вполне реально вмешаться: «Окружающая среда может активировать или блокировать наши гены. Можно использовать продукты питания для замедления биологических часов. В ходе исследований было составлено меню, наиболее подходящее для нашей ДНК».

Кроме очевидных советов: есть больше овощей и фруктов, зелени и злаков, использовать оливковое масло первого отжима - есть и спорные рекомендации. Или такие советы, которые могут не совсем подойти. Orthodox.od.ua разобрал правила питания для долголетия.

1. Жевать медленнее

Дают такой совет: каждый кусочек, который вы положили в рот, необходимо жевать до тех пор, пока вам сложно будет сказать, основываясь лишь на текстуре, что именно вы жуете. Вроде как 30 - 40 пережевываний. Это, конечно, перебор! Но и заглатывать еду большими кусками, словно утка, не стоит. Истина где-то посередине. Пережевывать пищу следует медленно и вдумчиво.

2. Съедать на 30% меньше того, что считается нормой

В интернете множество программ-калькуляторов, позволяющих быстро рассчитать вашу норму калорий в день. И там же - более или менее точное количество калорий в разных блюдах. С тем, что должна быть такая умеренность в еде.

3. Раз в неделю голодать

Итальянцы рекомендуют голодать в понедельник, после уик-энда. Пить только воду для очищения организма от шлаков.

-А вот с этим я бы поспорила! Выходные очень часто у нас превращаются в «загрузочные» дни, и посадить организм на «голодный паек» сразу после них я бы не рекомендовала. Дайте ему прийти в себя пару дней, уменьшив рацион, а вот в среду самое время и разгрузиться. Что такое пост в данном случае? В идеале - 36 часов голодания на питьевой воде. Но для начала - просто разгрузочные дни, преимущественно вегетарианские.

4. Пить больше воды

Что бы там ни говорили, дневную норму воды мы должны получать именно с чистой питьевой водой, а не с той, которая входит в состав напитков и продуктов. Потребность взрослого человека в воде высчитывается просто: 30 мл на 1 кг веса.

К примеру, автор заметки, весящая 60 кг, должна выпивать 1800 мл чистой воды в сутки.

5. Нет жирной молочке!

В ней высокий уровень гормона эстрогена, вдвое увеличивающий риск онкологии груди. Кстати, многие и без советов итальянских ученых предпочитают молочку с минимальной жирностью.

Я категорически против обезжиренных молочных продуктов! - не согласна врач-диетолог. - Продукты без жира невкусные и жидкие, а потому производители чаще всего добавляют туда сахар и крахмал. Кроме того, кальций из них плохо усваивается. Для этого нужен витамин D, а он уходит при обезжиривании. Поэтому рекомендую молоко - 2,5 - 3,2%, сметану - 15%, творог - 5 - 9%, йогурт и кефир - 2,5 - 3,2%, сливочное масло - только 82,5%.

6. Налегать на синие и красные фрукты, овощи и ягоды

Это профилактика рака. Итальянцы советуют красный апельсин, чернику или чилийскую ягоду маки. Мол, эта ягода в 40 раз полезнее других!

Разумеется, список полезных «пигментированных» продуктов шире.

Красные овощи и фрукты содержат ликопин и антоцианы. Первый (есть в помидорах, грейпфрутах и арбузах) помогает бороться с признаками старения и некоторыми видами рака - в особенности предстательной железы. Кстати, блюда из томатов надо подавать с небольшим количеством масла, так полезные вещества усвоятся лучше.

Антоцианы (есть в клубнике, красном винограде, малине и красных яблоках) - отличный антиоксидант, который защищает клетки от разрушения. Помогают держать под контролем давление и снижают риск болезней сердца. Вишня - особенно хороша!

Фиолетовые продукты - краснокочанная капуста, ежевика, баклажан, инжир, темный виноград, сливы, черная смородина, изюм - также содержат сильные антиоксиданты, помогают снизить риск заболевания некоторыми видами рака, сердечными болезнями, болезнью Альцгеймера, замедляют процесс старения. С особой пользой черники согласна.

Что касается ягод маки - это очередной маркетинговый ход. Наш шиповник не хуже! Ягоды маки полезны, если есть их только что сорванными. Куда лучше наши родные - клюква, брусника, боярышник, в сезон свежая малина, клубника, смородина, облепиха и так далее.

7. Не мясо, а рыба и орехи

Содержащиеся в них кислоты омега-3 регулируют клеточную деятельность и информационный обмен между клетками. В плане отказа от мяса, по словам итальянцев, антиэйдж-диета совпадает с противораковой.

Увы, единой диеты против онкологии, которая бы доказано благотворно влияла на течение болезни, нет. Единственное, отказ от красного мяса предусмотрен для профилактики рака кишечника.

Рыба предпочтительнее дикая северных морей, но где ее взять? Вся «северная» рыба в наших магазинах - искусственно выращенная, в ней жира больше, чем в дикой, но этот жир содержит в разы меньше полезных омега-3 жирных кислот. Из-за загрязнения Мирового океана та же треска и тунец «богаты» ртутью и свинцом. А потому рекомендовать увеличение в рационе рыбы у нас чревато. Правда, своим пациентам я все же советую есть больше сельди - ее еще не выращивают искусственно, заготавливают в первые сутки вылова. Можно солить самому, если боитесь избытка соли. Зато в ней - масса омега-3 и витамина D.