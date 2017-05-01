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50 миллионов рабочих из 140 стран поддержали протестующих белорусов

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  • 1.05.2017, 12:33
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Активисты профсоюзов выразили готовность провести акции у посольств Беларуси по всему миру.

Протесты в нашей стране не остались незамеченными за рубежом. Исполнительный комитет Глобального союза IndustriALL, объединяющего 50 миллионов промышленных рабочих в 140 странах мира, на состоявшемся 27-28 апреля заседании в Женеве призвал положить конец принудительному труду и преследованию несогласных в Беларуси, пишет сайт praca-by.info.

Авторитетная международная организация признала то, что отрицают и белорусские суды, и все представители государственной власти: Декрет № 3 вводит принудительный труд, грубо нарушает статью 41 Конституции и международные правовые акты, в том числе Конвенцию МОТ №105 «Об упразднении принудительного труда».

IndustriALL поддержал протесты граждан против Декрета и осудил правительство Беларуси, которое нарушило право на свободу выражения мнения и свободу собраний. Перечисляя пострадавших в результате репрессий, Глобальный союз упомянул и штраф в размере 640 долларов, назначенный председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу. (Профсоюз РЭП входит в число 600 членских организаций Глобального союза).

Всего же, согласно Резолюции, 34 члена профсоюза РЭП, 3 активиста Свободного профсоюза металлистов (СПМ), членской организации IndustriALL, и несколько активистов из других профсоюзов получили наказание за участие в акциях протеста в виде административного ареста от 2 до 15 суток и штрафов на общую сумму в 5,000 долларов США.

IndustriALL высоко оценил борьбу независимых профсоюзов Беларуси против Декрета № 3 и выразил намерение совместно организовать с Международной конфедерацией профсоюзов акции протеста у некоторых посольств Беларуси.

Напомним, после брутального подавления протестов 25 марта Геннадий Федынич говорил о большом значении международной солидарности:

— Со своей стороны мы подключим международные профсоюзы. Нужно вводить всевозможные санкции, потому что эти санкции будут не против народа, а против режима. Это народ должен понимать. Выходить надо на США, ЕС, на всех, кто сегодня завязан с Беларусью.


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