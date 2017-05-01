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Чешский исследователь: название «красавiк» не имеет аналогов в Европе

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  • 1.05.2017, 12:42
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Ученый составил лингвистическую карту и был крайне удивлен.

Название месяца «красавiк» не имеет аналогов в европейских языках, пишет чешский исследователь Якуб Мариана. Он составил лингвистическую карту, по которой видно, что подавляющее большинство европейских языков использует производные от латинского слова Aprilis, которое, возможно, произошло от имени греческой богини любви Афродиты, пишет citydog.

Только несколько языков Европы, как отмечает Якуб Мариан, имеют уникальные названия второго весеннего месяца. Так, польский kwiecień и украинский «квитень» происходят от славянского «расцветать». Белорусский «красавiк» происходит или от «краса», или от «крашка» (цветущее растение). Чешский duben происходит от «дуб», хорватский travanj связан с «травой», финский huhtikuu – от huhta («очищенное поле»), а литовский balandis означает «голубь».


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