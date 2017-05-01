В Латвии канадские военные построят базу НАТО 1 1.05.2017, 12:49

В военном городке разместится пятьсот солдат.

В Латвию прибыли пятьдесят военных инженеров из Канады для строительства базы канадского батальона НАТО, передает «Радио Свобода».

Предполагается, что в военном городке разместится пятьсот солдат. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе.

В июле 2016 года на саммите в Варшаве лидеры НАТО решили развернуть четыре многонациональных батальона в странах Балтии и Польше. Численность группировки в Латвии составит около одной тысячи человек. Помимо канадских военных в состав батальона войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении.