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В Могилеве власти раздавали российские триколоры

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  • 1.05.2017, 13:03
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Участники официального первомайского пикета возложили цветы к памятнику Ленину.

В Могилеве на официальном первомайском пикете раздавали российские флаги, передает «Еврорадио».

Немноголюдная акция прошла сегодня на площади Ленина у здания облисполкома. Участники держали в руках флаги с символикой официальных профсоюзов и названиями районов города.

Неизвестная женщина раздавала присутствующим российские флажки. Белорусских государственных флагов на акции замечено не было.

Участники возложили цветы к памятнику Ленину.


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