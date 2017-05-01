В Могилеве власти раздавали российские триколоры

В Могилеве власти раздавали российские триколоры11
- 1.05.2017, 13:03
- 12,248
Участники официального первомайского пикета возложили цветы к памятнику Ленину.
В Могилеве на официальном первомайском пикете раздавали российские флаги, передает «Еврорадио».
Немноголюдная акция прошла сегодня на площади Ленина у здания облисполкома. Участники держали в руках флаги с символикой официальных профсоюзов и названиями районов города.
Неизвестная женщина раздавала присутствующим российские флажки. Белорусских государственных флагов на акции замечено не было.
Участники возложили цветы к памятнику Ленину.