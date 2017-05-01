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Синоптики: Во вторник будет до +15 градусов

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  • 1.05.2017, 13:05
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 2 мая по северо-востоку пройдут небольшие осадки.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-востоку пройдут небольшие осадки (в основном дождь).

Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет северный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, по юго-востоку ожидается 6-7 градусов выше нуля.

Днем прогнозируется 7-13 градусов тепла, по югу - до плюс 15, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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