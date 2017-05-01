Новое граффити на «стене Щеткиной»: «Не верим, не боимся, не молчим» 4 1.05.2017, 13:11

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Протестная арт-площадка cнова «замироточила».

Знаменитая «стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила» - 1 мая на ней появилось граффити «Не верим, не боимся, не молчим. # 5 суток», передает «Еврорадио».

Неизвестные авторы, вероятно, таким образом выразили поддержку арт-менеджеру Олегу Ларичеву, координатору стрит-проекта Signal, осужденному на 5 суток ареста. Его признали виновным в том, что ругался матом и размахивал руками и общественном месте.

Ларичев должен выйти на свободу сегодня вечером. Ранее ему присудили крупный штраф за дорисовывания колючей проволоки на граффити "Минск – Москва".

Полную подборку фотографий опозорившихся «слуг народа» можно увидеть здесь.