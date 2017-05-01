Бывший премьер-министр Италии возвращается в большую политику 1.05.2017, 13:22

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Маттео Ренци

42-летний Маттео Ренци вновь избран на пост национального председателя правящей Демократической партии.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци сделал первый важный шаг на пути возвращения в большую политику. В воскресенье, 30 апреля, 42-летний Ренци был вновь избран на пост национального секретаря правящей Демократической партии (ДП), с которого он ушел в отставку в феврале 2017 года, пишет DW.

Ранее, в декабре 2016 года, Ренци покинул пост премьер-министра после провала инициированного им референдума об изменении конституции Италии. Теперь в качестве избранного главы ДП с большинством в 72 процента голосов Ренци предстоит повести партию на парламентские выборы в начале 2018 года.

По словам экс-премьера, "это большая ответственность". "Я от всего сердца благодарю тех мужчин и женщин, которые верят в Италию", - также сказал Ренци по окончании партийных выборов, добавив, что "это начало совершенно новой истории".

Популярность Ренци в Италии упала

Между тем, согласно опросам, личная популярность Ренци в Италии, переживающей экономический спад, снизилась и составляет около половины от тех 50 процентов, которые он имел три года назад, возглавив правительство. Кроме того, сама ДП отстает в настоящее время по рейтингу от популистского "Движения "5 звезд", по разным подсчетам, на 3-8 процентов.

Одна из причин падения популярности ДП - внутренние раздоры, из-за которых в начале года от партии откололось левое крыло. Внутрипартийные конфликты обострились из-за амбициозного плана реформ, неудача с которым стоила Ренци кресла главы кабинета.