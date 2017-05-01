Сергей Костицын покинул минское «Динамо» 1 1.05.2017, 13:40

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Сергей Костицын

Форвард сборной Беларуси покинул минское «Динамо» и заключил контракт с нижегородским «Торпедо».

Форварды Сергей Костицын, Денис Паршин и защитник Максим Кондратьев вновь станут хоккеистами нижегородского «Торпедо», сообщает pressball.by.

30-летний Костицын в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 набрал 26 (5+21) очков за минское «Динамо», к которым добавил 2 передачи в плей-офф.

31-летний Паршин в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету 20 (8+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 5 матчах плей-офф. 34-летний Кондратьев в 60 матчах за «Амур» отметился 19 (7+12) результативными баллами.

Ранее Паршин выступал за «Торпедо» в сезоне-2013/14, а Костицын с Кондратьевым — в сезоне-2015/16.