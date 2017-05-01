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Эксперты назвали пять лучших продуктов для хорошего зрения

  • 1.05.2017, 14:04
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Продукты, которые необходимо обязательно включить в свой рацион, чтобы избежать проблем со зрением.

В наше время бесконечного сидения перед экранами мониторов и телевизоров многие ищут продукты, которые необходимо обязательно включить в свой рацион, чтобы избежать проблем со зрением, пишет healthyliving.com.ua.

Как советуют эксперты, для хорошего зрения необходимы продукты, богатые витаминами А и С.

Витамин А является составной частью пигмента сетчатки глаза. Он нужен при любых нарушениях зрения. Его недостаток вызывает куриную слепоту (когда зрение становится слабее в сумерках).

Витамин С защищает сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение сетчатки глаза.

1. Морковь

Этот овощ многим знаком с детства: пожалуй, каждого из нас родители заставляли грызть морковку, аргументируя тем, что она хороша для зрения. Взрослые не лгали: заячья радость, и правда, богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А. Он участвует в процессах восстановления функции глаз и предотвращает развитие куриной слепоты. Но зрение морковь, как принято думать, увы, не улучшает.

2. Черника

Эта черная ягодка по важности для зрения находится на одной ступеньке с морковью. Она богата витамином С, помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером. Поэтому черника особенно хороша для офисных работников. В черничный сезон врачи рекомендуют съедать не менее 10 стаканов свежих ягод. Зимой же ее можно есть, перетертую с сахаром.

3. Шпинат

Богат витамином С. Употребление этой культуры 2-4 раза в неделю снижает риск возрастной слепоты и развития катаракты. Американские ученые вообще считают, что шпинат сможет лечить некоторые формы слепоты и ныне работают над разработкой такой целебной методики.

4. Яйца

Богаты витамином А. И даже несмотря на то, что в них его не так много, как в моркови, достаточно всего двух яиц (желтков), чтобы удовлетворить суточную потребность организма в этом витамине.

5. Апельсины

В одном апельсине содержится суточная доза витамина С. Но этот цитрус еще богат и витамином А. Известно и то, что эфирное масло апельсина повышает остроту зрения.


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