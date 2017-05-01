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Власти запаниковали из-за первомайских акций

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  • 1.05.2017, 14:11
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В Минске, Могилеве и других городах прошли задержания активистов.

Некоторые демократические активисты были задержаны превентивно, другие были заблокированы в своих квартирах.

В Могилеве демократические силы собирались принять участие в организованном властями первомайском митинге, но ряд активистов были заблокированы на квартире по улице Челюскинцев, сообщает «Белсат».

Трое активистов Белорусской партии левых «Справедливый мир» Игорь Сорока, Александр Козин и Анатолий Завьялов были задержаны за распространение информационных бюллетеней.

В Слониме местные активисты приглашали 1 мая на площадь Ленина, чтобы потребовать полной отмены Декрета № 3. Акция должна была начаться в 10.00. Утром в своем доме был задержан активист профсоюза РЭП Михаил Сашко, уже на площади милиционеры задержали члена движения «За свободу» Александра Масюка. По словам Масюка, акция не состоялась, на площади Ленина были почти исключительно милиционеры, сообщает сайт движения «За свободу».

В Барановичах демократического активиста Николая Черноуса-старшего вызвали в милицию на 12.00, Черноус-младший заблокирован в своей квартире.


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