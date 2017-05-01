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Стала известна пятерка претендентов на премию Фонда Бориса Немцова

  • 1.05.2017, 14:17
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Фото: svoboda.org

В ближайшее время Фонд после тайного рейтингового голосования назовет победителя.

На сайте «Новой газеты» завершилось голосование за кандидатов на премию имени Бориса Немцова. В течение месяца читатели выбирали финальную пятерку из 30 кандидатов, выдвинутых «большим жюри» правозащитных и общественных организаций. В ближайшее время Фонд Немцова после тайного рейтингового голосования назовет победителя, передает «Радио Свобода».

Больше всего голосов читателей набрал Ильдар Дадин, первый в России политзаключенный, отсидевший по статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

За ним следуют оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в колонии активист Сергей Мохнаткин, правозащитник и журналист Зоя Светова. Замыкает пятерку школьник Максим Лосев, один из организаторов антикоррупционной акции 26 марта в Брянске, за которую он был задержан прямо на уроке в школе.

Дадин и Навальный уже были среди претендентов в прошлом году. Тогда первым лауреатом премии Фонда Бориса Немцова стал член Федерального политсовета партии «Яблоко», бывший депутат Псковской областной думы, журналист Лев Шлосберг.


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