«Пора менять эту власть»: Лукашенко в Минске показали «волчий билет» 5 1.05.2017, 14:31

12,891

Мужчина сурового вида на Октябрьской площади сказал, как отрезал.

На Октябрьской площади в Минске проходит первомайская акция протеста. Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с митинга.

«Я хочу показать вот это», - заявил на Октябрьской площади сурового вида мужчина с бело-красно-белым флагом и достал из-за пазухи чистый лист белой бумаги формата А4.

«Это – волчий билет. Кому – понятно. Для начала мы должны показать ему это – а потом все остальное.

Знаю, что меня могут задержать. Имею большой опыт: уже четвертый раз на митинге.

Пора менять эту власть – и все. Они как-то сильно от людей оторвались. Они-то и изначально слишком близко не были, а сейчас – тем более. Надо всем здесь быть – тогда это все быстро закончится и заживем нормально».