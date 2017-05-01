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Министр труда: Все желающие уже трудоустроены

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  • 1.05.2017, 14:37
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ИРИНА КОСТЕВИЧ
ФОТО: БЕЛТА

Власти живут в какой-то параллельной реальности.

О трудоустройстве в Беларуси всех желающих сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя выполнение поручения Лукашенко о «трудоустройстве всех безработных» к 1 мая, сообщает БелТА.

«Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тыс. человек, - заявила она. - Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен».

Как и прогнозировалось, чиновники, не создав новых рабочих мест, нашли возможность отчитаться о трудоустройстве всех желающих. Повсеместно людям с высшим образованием, например, предлагали идти убирать камни на поля, но формально поручение Лукашенко считают выполненным. Ирина Костевич еще раз доказала, что решить проблему и отчитаться это разные вещи.


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