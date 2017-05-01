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Стали известны подробности о французской вилле Людмилы Путиной

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  • 1.05.2017, 14:47
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После покупки забор виллы исписали русской бранью.

В начале этого месяца было опубликовано расследование OCCRP, в котором утверждалось, что вилла во французском городе Англет принадлежит предполагаемому новому супругу Людмилы Путиной Артуру Очеретному. Журналисты раздобыли новые доказательства этой информации, побывав у самой виллы и сняв видеорепортаж, пишет newsru.com.

В частности, на заборе виллы Souzanna (по некоторым данным, она уже переименована в Reverie) красуется информационный щит с указанием владельца. Дело в том, что на объекте сейчас идут строительные работы, а французское законодательство обязывает раскрывать имя собственника в документе о разрешении на строительство - оно должно висеть на заборе любой стройки.

Как отмечает корреспондент издания, сперва Артур Очеретный не хотел "светиться", но после того, как судебные приставы вынесли ему предупреждение, имя собственника все-таки пришлось вписать. Судя по видео с места событий, надпись постарались сделать как можно менее заметной, но фамилия на щите все равно читается.

По данным журналистов, Очеретный - директор некоммерческого фонда в РФ - приобрел виллу в прошлом году за 5,5 млн евро и затеял реконструкцию, оцениваемую примерно в такую же сумму. Семью Очеретных начали регулярно встречать в Биаррице прошлым летом. Для местных жителей особый статус этих людей, похоже, не был загадкой: "Узнав, кто стоит за стройкой, неизвестные исписали заборы ругательствами - на русском языке", - рассказала журналистам соседка. По ее словам, в июле 2016 года смотреть дом приехала лично Людмила Путина с дочерью Катериной в окружении нескольких охранников.

Но в целом, как отмечает корреспондент, соседи Очеретных, среди которых есть и известные люди, обсуждать русскую чету не хотят - здесь так не принято. На Атлантическом побережье Франции проживает много состоятельных иностранцев (в том числе россиян), которые могут себе позволить "домик у моря" за 20 млн евро.

В репортаже также рассказывается о вилле "Альтамира" в Биарицце, которую, по неофициальным данным, купил у близкого к Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко миллиардер Кирилл Шамалов - он, как известно, считается мужем дочери президента РФ Катерины. О том, что за покупкой этой виллы "стояла семья господина Путина", открыто рассказывают местные риелторы.


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