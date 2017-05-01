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На границе с Литвой со стороны Беларуси растут очереди из грузовиков

  • 1.05.2017, 15:04
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В пункте пропуска «Каменный лог» собралось 330 фур.

По состоянию на 14 часов 1 мая в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой в очереди стоит 330 фур и 90 легковых автомобилей. Сложная ситуация и в другом пункте пропуска на белорусско-литовской границе. В «Котловке» выезда из Беларуси ждут 180 грузовиков.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По оперативным сведениям Госпогранкомитета Беларуси, очереди собрались также в «Беняконях», где стоит 91 грузовик и «Привалке» - 62 грузовика.

В пункте пропуска «Григоровщина» на въезд в Латвию собралось 40 грузовиков.

На белорусско-польской границе в это же время больших очередей на выезд из страны нет. А вот на возврат в Беларусь в «Брузгах» и «Берестовице» стоят по 50 машин

В пунктах пропуска на границе с Украиной свободно.


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