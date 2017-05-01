закрыть
1 мая 2017, понедельник, 17:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Марина Адамович: Каждый из нас может стать лидером протестов

2
  • 1.05.2017, 15:12
  • 2,918
Марина Адамович

Всегда может найтись достойный человек, который призовет: «Поднимаем флаг обратно!»

Об этом Марина Адамович, супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича заявила журналистам «Белсата» во время первомайской акции на Октябрьской площади в Минске.

- Почему вы пришли на Октябрьскую площадь?

- Удивительно было бы, если бы я сделала иначе. Свои права надо отстаивать – тем более в день, который во всем мире отмечается как День международной солидарности.

- Как вы прокомментируете задержание Николая Статкевича?

- Власти хотят снова заставить нас думать, что народ – быдло, и с нами можно делать все, что угодно. Но я думаю, что возврата назад уже не будет, народ уже пробудился.

- В социальных сетях высказывалось мнение, что Марина Адамович может возглавить акцию 1 мая…

- Я здесь представляю только себя. Но я уверена, что найдется много достойных людей, чтобы возглавлять акции протеста в Беларуси. Каждый из нас может стать лидером, когда это необходимо. Как это было 25 марта, когда простой человек призвал: «Поднимаем флаг обратно!».


Мнение

Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен