Марина Адамович: Каждый из нас может стать лидером протестов 2 1.05.2017, 15:12

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Марина Адамович

Всегда может найтись достойный человек, который призовет: «Поднимаем флаг обратно!»

Об этом Марина Адамович, супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича заявила журналистам «Белсата» во время первомайской акции на Октябрьской площади в Минске.

- Почему вы пришли на Октябрьскую площадь?

- Удивительно было бы, если бы я сделала иначе. Свои права надо отстаивать – тем более в день, который во всем мире отмечается как День международной солидарности.

- Как вы прокомментируете задержание Николая Статкевича?

- Власти хотят снова заставить нас думать, что народ – быдло, и с нами можно делать все, что угодно. Но я думаю, что возврата назад уже не будет, народ уже пробудился.

- В социальных сетях высказывалось мнение, что Марина Адамович может возглавить акцию 1 мая…

- Я здесь представляю только себя. Но я уверена, что найдется много достойных людей, чтобы возглавлять акции протеста в Беларуси. Каждый из нас может стать лидером, когда это необходимо. Как это было 25 марта, когда простой человек призвал: «Поднимаем флаг обратно!».