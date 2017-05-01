Максим Винярский: Требуем смены сегодняшнего режима 1 1.05.2017, 15:42

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Более 1000 человек вышло сегодня на акцию протеста на Октябрьскую площадь в Минске.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с первомайского митинга в центре столицы.

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский пришел сегодня на Октябрьскую площадь почти сразу после окончания 24-суточного административного ареста.

«Я там, где мне нужно быть – с народом Беларуси. Мы заявили, что 1 мая выйдем на Октябрьскую площадь в Минске – и мы свое обещание выполнили. Сегодня Международный день солидарности, и мы хотим выразить солидарность в первую очередь с политзаключенными в Беларуси. Но главное наше требование – смена сегодняшнего режима», - сказал Максим Винярский журналистам накануне акции.

«Мы собрались здесь, на Площади, чтобы потребовать: свободу политзаключенным! И мы будем требовать этого, пока не добьемся», - сказал активист, открывая митинг возле дворца республики.