Самолет «Аэрофлота» с пассажирами на борту попал в турбулентность

Самолет «Аэрофлота» с пассажирами на борту попал в турбулентность6
- 1.05.2017, 15:47
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Три десятка пассажиров рейса «Москва - Бангкок» получили травмы, когда самолет Boeing 777 попал в «воздушную яму».
У некоторых людей переломы, сообщили в посольстве России в Таиланде. В самой авиакомпании назвали произошедшее «турбулентностью ясного неба», передает русская служба BBC.
«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы», - сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов.
Дипломат предположил, что пострадали те, кто не был пристегнут. Их всех доставили в больницу в Бангкоке.
«Аэрофлот» сообщил, что на борту находилось 313 пассажиров, 27 из них были госпитализированы, 11 уже выписаны. Гражданство пострадавших авиакомпания не уточняло.
В свою очередь, Соснов из посольства сказал, что в больницу поступили 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Ранее посольство сообщало, что у пострадавших россиян переломы и ушибы, «некоторым требуется операция».
«Информация, распространяемая рядом СМИ о том, что в результате инцидента несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника, не соответствует действительности «, - подчеркивается в заявлении «Аэрофлота».
Компания настаивает, что пациентов в тяжелом состоянии после инцидента на борту ее самолета нет. В больнице остались те, у кого перелом конечностей или ушибы.
«Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», - подтвердил Интерфаксу представитель министерства здравоохранения России Олег Салагай.
«Турбулентность ясного неба»
Собеседник агентства Интерфакс, в свою очередь, рассказал, что произошло в небе.
«Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало», - пояснил он.
«В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», - сообщил источник.
По его словам, от удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим, и «над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски».
«Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы», - добавил собеседник Интерфакса.
В самой авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что экипаж не мог в данной ситуации заранее предупредить пассажиров об опасности.
«Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «турбулентность ясного неба», - говорится в заявлении «Аэрофлота». - Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение».
«Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», - объяснили в авиакомпании.
По данным источника Интерфакса, в результате инцидента самолет не пострадал и уже вылетел обратным рейсом в Москву.