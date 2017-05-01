Как быки на красную тряпку: В центре Барановичей милиция бросалась на листки бумаги

Как быки на красную тряпку: В центре Барановичей милиция бросалась на листки бумаги8
- 1.05.2017, 15:59
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Барановичские «стражи порядка» удивили своей неадекватностью.
Более десяти активистов вышли 1 мая на площадь Ленина в Барановичах.
Собравшиеся планировали взять в руки чистые листы бумаги.
На площади в это время дежурило очень много милиции как в форме, так и в штатском.
– Мы вышли в знак солидарности с трудящимися, права которых сегодня нарушаются, а зарплата не соответствует уровню жизни, – рассказал Intex-press один из участников акции. – Мы хотим привлечь внимание к этим проблемам как горожан, так и нашей власти.
Также одним из требований пришедших было проведение честных и справедливых выборов.
– Мы не собираемся никого свергать, просто в следующий раз просим провести все голосование и подсчет бюллетеней открыто, – пояснил один из активистов.
Один из мужчин, Сергей Кузнецов, достал белый лист бумаги и сразу был задержан милицией.
Акция протеста 1 мая в Барановичах должна была состояться в 12. Жителей Барановичей призвали держать в руках чистые листы бумаги. Аналогичная акция запланирована сегодня в Бресте.
Организаторы акции в Барановичах были изолированы: Николая Черноуса-старшего вызвали в милицию на 12.00, а Николая Черноуса-младшего заблокировали в своей квартире правоохранители.
Милиционеры в Барановичах также захотели «проверить аккредитацию» съемочной группы «Белсата». В итоге журналисты Ольга Чайчиц и Андрей Козел были задержаны.