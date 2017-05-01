Минское «Динамо» осталось без тренера 2 1.05.2017, 16:01

5,667

Сергей Боровский

Сергей Боровский возглавлял столичный футбольный клуб с 15 июля 2016 года.

Как стало известно tribuna.com, минское «Динамо» рассталось с главным тренером команды Сергеем Боровским.

После пяти туров текущего сезона минчане с 9 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Также команда вылетела в 1/4 финала Кубка страны от брестского «Динамо».

Напомним, Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. В сезоне-2016 команда заняла 3-е место в чемпионате Беларуси и впервые за два года не попала на групповой этап Лиги Европы.