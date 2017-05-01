КНДР угрожает продолжить ядерные испытания 1 1.05.2017, 16:20

Северокорейский МИД заявил о готовности Пхеньяна развивать ядерные силы и провести новые испытания в любое время и в любом месте.

Пхеньян готов провести новые ядерные испытания «в любом месте и в любое время». Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР в понедельник, 1 мая. По его словам, руководство страны находится «в полной готовности отреагировать на любые действия Соединенных Штатов», которые проводят по отношению к Северной Корее «враждебную политику», пишет «Немецкая волна».

В ночь на субботу, 29 апреля, КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. По данным военных, он был неудачным и ракета не покинула воздушное пространство Северной Кореи, упав вскоре после старта. По всей видимости, это была баллистическая ракета средней дальности KN-17.

Вашингтон «не исключает никаких вариантов»

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян. Он назвал реальной угрозу ядерной атаки на Японию или Южную Корею и добавил, что способность КНДР нанести удар по США - всего лишь вопрос времени. «Необходимо действовать, пока Северная Корея не начала действовать сама», - заявил Тиллерсон.

Он также утверждает, что необходимо еще больше изолировать КНДР, используя для этого все имеющиеся дипломатические и экономические методы. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США выступают за дипломатическое решение вопроса, но не исключены никакие варианты.

МИД ФРГ назвал неудавшийся запуск «явным нарушением международного права», подчеркнув, что «агрессивный курс Северной Кореи на конфронтацию и нарушение ею резолюций Совета Безопасности ООН ставят под угрозу мир и безопасность ее соседей и региона в целом».