Дмитрий Бондаренко: Господа бизнесмены, продайте пару джипов и поддержите Статкевича 3 1.05.2017, 16:28

Дмитрий Бондаренко

Чтобы добиться изменений в Беларуси, нужно приложить усилия всем.

Об этом в интервью «Белсату» заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Господа бизнесмены, вы идете в тюрьмы, вы – самый репрессированный класс, почему вы не организованные? Может стоит продать несколько джипов и поддержать Статкевича? Можно говорить: не та оппозиция. Вот наши герои. Cтаткевич – герой, но почему, когда он вышел из тюрьмы, никто не пришел и не поддержал его, почему, когда создавали Белорусский Национальный Конгресс – никто этого не сделал? Этого нет. Каждый умирает в одиночку и в одиночестве.

Есть люди, есть герои, можете их поддержать в Беларуси. Если вы готовы – можете встретиться со мной, с другими людьми, которые живут на Западе, мы эти деньги передадим людям в Беларуси. Халявы не будет. Украина, чтобы сохранить независимость, приложила огромные усилия на уровне каждого гражданина и бизнесмена. На простых людях держалась эта война, эта оборона.

Без поддержки бизнесменов в Беларуси ничего не будет. Нужно на каждом направлении наладить работу – тогда будет результат, - сказал политик.