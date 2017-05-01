Под Минском эффектно горела фура с алюминием 1 1.05.2017, 16:46

Грузовик воспламенился между Плещеницами и Хатынью.

Сегодня около полудня на автодороге недалеко от г. п. Плещеницы и Хатыни грузовик загорелся прямо во время движения. Справиться с огнем попытался водитель фуры и пришедшие на помощь водители проезжающих мимо авто, но огонь только набирал обороты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, сообщает сайт onliner.by.

Пожар произошел на 48-м километре автодороги М3 Минск — Витебск. Грузовик, перевозивший алюминиевый профиль, загорелся во время движения. Водитель остановился и пытался потушить его самостоятельно, но, несмотря на помощь других участников дорожного движения, сбить пламя огнетушителями на ранней стадии не удалось.

По информации МЧС, на место происшествия выезжало две единицы техники. Спасатели были на месте через 12 минут после сообщения. Кабина к этому времени была полностью охвачена огнем, кроме того, начинал загораться груз.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.