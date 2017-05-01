За Макрона на выборах президента Франции готов проголосовать 61% французов 1.05.2017, 17:02

Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Второй тур выборов президента Франции с участием Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен пройдет 7 мая.

Согласно данным опроса, независимый кандидат Эммануэль Макрон победит во втором туре президентских выборов во Франции, получив 61% голосов избирателей. Такие данные опубликовала радиостанция Europe 1, пишет gordonua.com.

Согласно опросу OpinonWay-RIPA, проведенному для Echoes и Radio Classique, кандидат в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен получит 7 мая 39% голосов избирателей.

При этом 76% опрошенных назвали избирательную кампанию обоих кандидатов блеклой. 54% опрошенных считают, что Ле Пен за прошедшую неделю набрала больше очков в избирательной кампании, 40% отдают преимущество избирательной кампании Макрона. Еще 6% не определились.

Опрос проводился онлайн с 28 по 30 апреля. Выборка составила 1488 человек, зарегистрированных в избирательных списках, в возрасте от 18 лет и старше.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен заручилась поддержкой 21,3% избирателей.

После оглашения результатов Ле Пен заявила, что уходит с поста лидера партии "Национальный фронт". Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.

Второй тур выборов президента Франции с участием Макрона и Ле Пен пройдет 7 мая.