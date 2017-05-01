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«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»

  • 1.05.2017, 17:10
Павел Северинец

Слово «свобода» - это требование миллионов белорусов.

Об этом на первомайском митинге на Октябрьской площади в Минске заявил сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец:

«Дорогие друзья, мы должны сказать так, чтобы задрожали стекла в администрации Лукашенко: мы требуем отставки этого режима! И мы требуем освобождения всех тех, кого власти задержали перед этими акциями. Мы требуем свободы для настоящих белорусских патриотов. Это слово – «свобода» - готово сейчас вырваться из груди миллионов белорусов.

Империи и режимы, коммунисты и нацисты хотели, чтобы Беларусь погибла. Они хотели, чтобы мы были то рабами, то «советскими людьми». Но наша страна выжила и будет жить. Жыве Беларусь!»

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции протеста.


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