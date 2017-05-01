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Юноша в вышиванке: После 25 марта понял, что надо выходить на акции постоянно

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  • 1.05.2017, 17:28
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Молодой человек приехал на Площадь в Минске из Осиповичей.

Сегодня а акции протеста на Октябрьской площади в Минске приняли участие около 1000 человек. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.

Молодой человек в вышиванке и с бело-красно-белым флагом на плечах заявил журналистам:

«Надо уже отвечать за то, что происходит в стране. Мы выходили на Площадь 25 марта и это был интересный опыт.

Страха нет. Будем выходить еще и еще – сколько понадобится. Приезжаю на акции в Минск из Осиповичей. В 2015 и 2016годах приезжал редко, только на День Воли. А после 25 марта этого года понял, что надо выходить постоянно».


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