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Евгений Афнагель: Пока власть не выполнит наши требования, она будет слышать громкое «Баста!»

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  • 1.05.2017, 17:52
  • 17,000
Евгений Афнагель

Народные акции протеста на улицах белорусских городов будут продолжаться.

Об этом на первомайском митинге в центре Минска заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.

«Я напомню все наши требования к этому режиму, которые мы выдвинули, начиная с 17 февраля. Это: отменить декрет №3, отменить все незаконные поборы, провести свободные выборы. К этим требованиям за последние месяцы прибавились еще два: освободить всех политзаключенных и отменить совместные с Путиным военные учения «Запад-2017», которые угрожают независимости Беларуси.

И пока эти требования не будут выполнены, мы будем выходить на улицы наших городов. Мы будем протестовать, мы будем говорить власти наше громкое «Баста!», - заявил Евгений Афнагель.


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