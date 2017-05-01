В Украину прибыли около 200 участников «Евровидения» 1.05.2017, 17:55

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Музыканты приехали из почти 20 стран.

Украинские пограничники в течение трех суток оформили около 200 участников и членов команд песенного конкурса «Евровидение - 2017» из почти 20 стран мира.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, больше всего участников украинские пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» и «Киев». Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска «Платоново» в Одесской области.

«Предполагается, что основными пунктами пропуска во время пропуска участников и гостей «Евровидения», будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска. Еще 10% гостей и участников конкурса ожидается на железнодорожных направлениях», - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что пропуск через государственную границу Украины участников «Евровидения-2017» осуществляется в соответствии с требованиями действующего украинского законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как «Евро-2012».