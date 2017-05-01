SpaceX запустил Falcon 9 с разведывательным спутником 7 1.05.2017, 18:05

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Фото: 24gadget

SpaceX намерен снова вернуть нижнюю ступень Falcon 9 на Землю для повторного использования при запуске следующего орбитального аппарата.

Американская компания SpaceX сегодня, 1 мая, запустила ракету-носитель Falcon 9 с разведывательным спутником NROL-76.

Об этом компания сообщает на официальной странице в Facebook.

SpaceX намерен снова вернуть нижнюю ступень Falcon 9 на Землю для повторного использования при запуске следующего орбитального аппарата.

Спутник NROL-76 предназначен для обнаружения потенциальных угроз: террористов, разработок ядерных вооружений в других странах.

Ранее SpaceX удачно посадил маршевую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Запуск ракеты был осуществлен 30 марта 2017 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Уникальность этого старта, вывода полезного груза на орбиту и возвращение первой ступени - в том, что впервые в истории космонавтики все это совершили с маршевой ступенью, которая ранее уже использовалась для запуска.