Задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский 19 1.05.2017, 18:16

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» был задержан прямо возле своего дома.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский принимал активное участие в первомайской демонстрации в Минске.

О его задержании сообщила сестра активиста Алена Терешкова на своей странице в «Фейсбуке».

Максима Винярского задержали прямо у подъезда дома, где он проживает, и отвезли в Центральный РУВД.