Задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский

Задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский19
- 1.05.2017, 18:16
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Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» был задержан прямо возле своего дома.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский принимал активное участие в первомайской демонстрации в Минске.
О его задержании сообщила сестра активиста Алена Терешкова на своей странице в «Фейсбуке».
Максима Винярского задержали прямо у подъезда дома, где он проживает, и отвезли в Центральный РУВД.