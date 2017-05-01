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Обама готов вернуться в политику

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  • 1.05.2017, 18:30
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Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Бывший президент США Барак Обама готов принять участие в кампании за Демократическую партию, не планируя, таким образом, пока покидать политику. Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден на ежегодном партийном ужине, передает The Independent.

Байден подчеркнул, что он и Обама сделают все возможное, чтобы «помочь сформировать общественные дебаты».

«Я готов помочь собрать деньги, набрать кандидатов, (помочь - Прим.) с кампанией - так же, как и Барак, - везде, где захотите, просто дайте мне знать», - сказал Байден.

Отмечается, что Обама, а также другие высокопоставленные демократы, сосредоточат усилия на том, чтобы помочь демократам восстановить свое влияние в Конгрессе и законодательных органах по всей стране.


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