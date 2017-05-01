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16 сильных кадров с первомайской акции в Минске

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  • 1.05.2017, 18:38
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Фото: «Радио Свобода»

Белорусы вышли на протест в центр столицы.

Акция протеста прошла в центре Минска. Официальные власти не разрешили лидеру Белорусского Национального Конгресса Николаю Статкевичу провести 1 мая акцию в 14 часов на Октябрьской площади. Накануне организатор акции был задержан и получил 5 суток ареста.

Несмотря на запрет, люди начали собираться на Октябрьской площади, сначала их туда не пускала милиция. На соседних улицах было замечено много автозаков, другой спецтехники.

На площадь пришли политики Владимир Некляев, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, жена задержанного Николая Статкевича Марина Адамович, активистка Нина Багинская с бело-красно-белым флагом, 84-летний профессор Николай Савицкий, активисты «Европейской Беларуси» Максим Винярский, Евгений Афнагель и другие. Участники акции развернули несколько бело-красно-белых флагов. Милиционеры призвали людей разойтись и угрожали применением физической силы и спецсредств.

В акции приняли участие около тысячи человек.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж «Радио Свобода» с первомайской акции в Минске.


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