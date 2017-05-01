Вратарь минского «Динамо» может перейти в «Салават Юлаев»
- 1.05.2017, 18:52
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Сегодня действие контракта Бена Скривенса с «зубрами» закончилось.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс может перейти в уфимский «Салават Юлаев».
Эту информацию не стал опровергать генеральный директор российской команды Леонид Вайсфельд.
— Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.
— Все может быть.
— Как же вы всех легионеров уместите?
— Так их же сколько хочешь можно иметь.
— Но придется кого-то в запасе все время оставлять.
— Разберемся.
В прошлом сезоне Скривенс провел за минское «Динамо» 60 матчей, отразив 91,6% бросков. Сегодня его контракт с «зубрами» завершился.
Ранее гендиректор белорусского полпреда в КХЛ Анатолий Курилец заявил, что минчане хотят оставить канадского голкипера у себя в составе.