Вратарь минского «Динамо» может перейти в «Салават Юлаев» 1.05.2017, 18:52

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Бен Скривенс

Сегодня действие контракта Бена Скривенса с «зубрами» закончилось.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс может перейти в уфимский «Салават Юлаев».

Эту информацию не стал опровергать генеральный директор российской команды Леонид Вайсфельд.

— Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.

— Все может быть.

— Как же вы всех легионеров уместите?

— Так их же сколько хочешь можно иметь.

— Но придется кого-то в запасе все время оставлять.

— Разберемся.

В прошлом сезоне Скривенс провел за минское «Динамо» 60 матчей, отразив 91,6% бросков. Сегодня его контракт с «зубрами» завершился.

Ранее гендиректор белорусского полпреда в КХЛ Анатолий Курилец заявил, что минчане хотят оставить канадского голкипера у себя в составе.