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«Государство у нас не сеет бизнес, а только собирает урожай в виде налогов»

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  • 1.05.2017, 19:27
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Бизнес в Беларуси сегодня оказался в сложном положении, как и вся экономика.

Третий Белорусско-испанский бизнес-форум пройдет в Мадриде. Приносят ли такие мероприятия реальную пользу нашей стране?

Бизнес-самосейка

Почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Георгий Бадей считает, что «если есть лишние деньги и хочется прогуляться в Испанию, то можно ехать».

— Конечно, случайно можно встретить какое-то заинтересованное лицо, но, как правило, КПД таких мероприятий не выше 10%, — отмечает в интервью zautra.by эксперт.

Такие мероприятия он называет своего рода рекламой страны и предпринимательского климата.

— Это как выставки-ярмарки, что они дают? — подчеркивает Георгий Бадей. — Но лучшая реклама – это когда в стране развивается предпринимательство, когда бизнес процветает. А мы только собираемся обсуждать и что-то делать, чтобы бизнес чувствовал себя хорошо. Я имею в виду подготовку декрета об улучшении бизнес-среды.

Бизнес в Беларуси сегодня оказался в сложном положении, как и вся экономика.

— Два года страна находится в рецессии. Наш бизнес сегодня почти на 90% представляет собой микропредприятия и микроорганизации (по нашему законодательству это до 15 человек работников). А малого и среднего бизнеса — по 5-7%, — говорит Георгий Бадей.

Впрочем, в малом бизнесе сегодня трудятся до 30% занятого населения.

— Как фактор занятости это имеет значение. Но это в основном торговля и услуги, — подчеркивает собеседник. — Будем эти услуги экспортировать? Да, возможно, но не в Испанию.

– Государство у нас не сеет бизнес, а только собирает урожай в виде налогов, — продолжает Георгий Бадей. — А развивается он у нас как самосейка.

Форумы приносят известность стране

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин говорит, что во время таких мероприятий происходят знакомства потенциальных партнеров, обновляется информация об экономических потенциалах стран.

— В каждой из стран, в Испании и Беларуси, происходят изменения в законодательстве, в деловом климате. Во время этих форумов проходит обмен информацией. В последние годы ни один форум не был нерезультативным. Они приносили известность стране, способствовали продвижению проектов, пользу предпринимателям, — отмечает собеседник.

Если заключаются контракты, создаются совместные предприятия, то расширяются объемы производимой продукции, услуг, что отражается и на бюджете нашей страны в виде поступления налогов и других платежей, продолжает Владимир Карягин.

А какова же рентабельность таких форумов?

— Это зависит от самого мероприятия, от опыта организаторов. Некоторые мероприятия бывают и убыточные, если они проводятся в стране в первый раз. Изначально это требует инвестиций. А второе, третье мероприятие уже, как правило, рентабельное. Мы стараемся проводить такие мероприятия безубыточно с целью, чтобы главной была не сама рентабельность мероприятия, а эффект для субъектов хозяйствования и для экономики в целом, — утверждает эксперт.


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