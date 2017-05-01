Ученый из США нарисовал новую площадь Независимости 5 1.05.2017, 19:46

20,576

Фото: citydog.by

Белорусско-американский ученый создал альтернативную страну, где все пропитано национальной культурой и традициями.

На минувшей неделе один из читателей CityDog.by разместил у себя в фейсбуке ссылку на удивительный сайт. Его автор – Владимир Слабин, витеблянин, который много лет назад уехал в США, где преподает в одном из университетов химию и занимается научной деятельностью.

В работе Владимир часто использует проект Second Life, где любой зарегистрировавшийся может создавать свое виртуальное пространство – для игры, общения, работы.

Один из первых проектов Владимир создал почти 10 лет назад – он назвал его «Беларусь». Сначала это были просто наброски, которые позже выкристаллизовались в идею – альтернативная страна, где все пропитано белорусскостью, национальной культурой и традициями. Правда, то, как это все интерпретируется в стилистике игры типа Sims, иногда вызывает улыбку.

Впрочем, давайте посмотрим на Минск, который создал белорусско-американский ученый, – скрины и пояснения к ним мы взяли из интервью Владимира nn.by.

ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Дом правительства обсажен голубыми елями, украшен светящимся орнаментом и надписями по-белорусски и по-английски: «Жыве Беларусь!», «Belarus forever!».

На краю площади стоит хмурый охранник Михаил. Стоит к нему приблизиться, как он тут же спросит, почему вы здесь ходите, и предупредит, что иметь при себе оружие запрещено.

Рядом просто в воздухе летает красочная вывеска, в которую вмонтирован скрипт, приглашающий посетителя вступить в общину Second Belarus. Вступать необязательно, но если вы не член общины, то не сможете ездить на тракторе «Беларус», обрабатывать мотыгой картофель и открывать некоторые двери.

У этого Дома правительства не шесть этажей, а три. В левом и правом крыле первого этажа расположен зал Ефросиньи Полоцкой и Витовта, в левом и правом другого крыла – залы Калиновского и братьев Луцкевичей, на третьем этаже – зал Ластовского и зал наших дней.

В экспозиции каждого зала – портреты деятелей и книги в рост человека: литературные символы соответствующей исторической эпохи.

«Я не минчанин, был в Красном костеле два раза в жизни, поэтому его внутреннее убранство мало помню. Фотографий снаружи в Сети достаточно для того, чтобы сделать красивые текстуры, а вот интерьерных фото – единицы. Поэтому воспользовался ради оформления стен и потолка тем, что нашел, – рассказывает Владимир. – Вообще, у меня сначала был план воссоздать в SL все более-менее значимые здания столицы. Максимализм прошел быстро, так как работа кропотливая, требует много времени. Знакомая эмигрантка из Чехии посоветовала сделать не все здания, а главные в Минске. Таким она считала костел Святых Сымона и Алены».

Что за НЛО летают возле крыши костела, сказать сложно.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ И ТРОИЦКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ

Они находятся тут же, в двух шагах от Дома правительства. Справа от монумента Победы – Троицкое предместье, в котором располагается какой-то музей: тут выставлены почтовые марки, посвященные Беларуси, образцы вышиванок – и, конечно же, фото Сергея Филимонова (помните программу «Відьмо-Невідзьмо»?) и Франака Вячорки.

Кстати, рядом с Троицким предместьем бродит бородатый мужчина Юрий Анатольевич с телефоном. «Если вы к нему приближаетесь, он ничего не говорит – занят потому что, бизнесмен», – объясняет автор.

Национальный художественный музей располагается за площадью Победы, сбоку от Троицкого предместья. Здесь скульптур нет – только картины. На каждого художника заведена отдельная золотая рама, кликая на которую можно рассмотреть произведение. В музее представлены пока картины В. Бялыницкого-Бирули, Я. Дамеля, Я. Дроздовича, А. Кашкуревича, В, Славука, М. Шагала. При внешнем сходстве строения внутри музея всего один этаж с высоким потолком.

МЕТРО

В метро всего две станции: «Чарадзейная» (названная, видимо, в честь Всеслава Чародея) и «Каліноўская» (помнится, в 2006 году во время первой Плошчы активисты мечтали переназвать Октябрьскую площадь в площадь Кастуся Калиновского). К каждой из станций с площадей Независимости и Победы ведут эскалаторы.

У входа на «Чарадзейную» стоит некая Наталья в красном платье: «Я пока не придумал, что она должна говорить прохожим», – признается Владимир.

А вот на платформе станции «Каліноўская» стоит более разговорчивая Галина Ивановна, которая любому приближающемуся говорит: «Поезд сейчас придет, они ходят каждые 15 минут». Поезда действительно ходят с таким необычным интервалом.

С «Каліноўскай» можно нырнуть с платформы в реку Немига. Которая в этой вселенной – полноводная река, где обитает крокодил, а по дну ползают русалки.