Трампа вывели из себя вопросом об Обаме 6 1.05.2017, 19:57

Президент США Дональд Трамп повздорил с журналистом американского телеканала CBS из-за вопроса о Бараке Обаме.

Так, отвечая на вопрос о том, дал ли Обама Трампу какой-то важный совет, глава Белого дома отметил, что "он был очень мил со мной, но потом у нас начались сложности", передает obozrevatel.com.

"Так что это (советы – Прим.) не имеет значения. Знаете, для меня слова менее важны, чем поступки. И вы ... вы видел, что произошло с наблюдением. И все видели, что произошло с наблюдением", - сказал Трамп намекая на информацию о том, что спецслужбы по указанию Обамы следили за ним.

Далее Трамп начала пространно объясняться о прослушке, а журналист пытался получить у него объяснение, почему Трамп назвал Обаму "больным и плохим".

"Воспринимайте это как хотите", - заявил ему Трамп.

Журналист попытался объяснить, почему хочет услышать от главы Белого дома четкий ответ относительно Обамы, но Трамп заявил "у меня есть свое мнение. У вас может быть ваше".

Когда журналист заявил, что Трамп – президент США и именно поэтому его мнение важно знать, Трамп не выдержал и сказал "достаточно. Спасибо", досрочно закончив интервью.

Стоит отметить, что комитет по разведке сената США опроверг информацию о возможной прослушке Трампа.